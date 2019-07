Dal mare, per il mare. Una mostra alla Fondazione Cetacea

Nel suo laboratorio di Scorzè in provincia di Venezia l’artista Silvia Pasqualato, dopo anni di restauro e decorazione di vecchi pezzi di arredamento, comincia a sperimentare lavoro artistici originali creati a partire dal legno riciclato. L’idea è quella di recuperare vecchie tavole di legno, provenienti da vecchie barche o costruzioni abbandonate nella laguna di Venezia, e trasformarle in una serie di soggetti marini. Il legno acquista quindi una seconda vita grazie al lavoro di Silvia, che ne scolpisce le forme per trasformato in sculture.

La mostra di Silvia Pasqualato “Dal mare, per il mare”, è inserita all’interno del progetto europeo Clean Sea Life, progetto di sensibilizzazione sui rifiuti in mare e l’inaugurazione è fissata per il 5 luglio alle 18:30 all’ospedale delle tartarughe alla sede della Fondazione Cetacea.

Per l’occasione sarà offerto a tutti i presenti un piccolo rinfresco. Le opere saranno in vendita e parte del ricavato sarà devoluto alla cura delle tartarughe.

link: http://fondazionecetacea.org