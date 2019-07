Da Vasto a Riccione, nel weekend in palio la 15° Supercoppa Italiana

Dall’Abruzzo alla Romagna, il Lega Volley Summer Tour 2019 prosegue il suo viaggio tra le coste più belle della penisola. Dopo aver celebrato a Marina di Vasto il successo della P2P Smilers Baronissi nella 21° Coppa Italia, il circuito itinerante di Sand Volley 4×4 si sposta a Riccione, tradizionale meta dell’evento estivo organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport. Sabato 13 e domenica 14 luglio si assegnerà la 15° Supercoppa Italiana e saranno sempre sei le formazioni che andranno alla caccia del trofeo.

Proprio la P2P Smilers, sorpresa della prima tappa, cercherà di bissare la vittoria ottenuta lo scorso weekend affidandosi ancora agli attacchi di Emanuela Fiore. Si rafforzeranno le avversarie: la Saugella Team Monza schiererà Serena Ortolani, titolatissima opposta che ha ottima dimestichezza con la sabbia, mentre la Unet E-Work Busto Arsizio si presenterà con Alessia Gennari, capitana della stagione indoor e punto di equilibrio tra prima e seconda linea. L’Agricola Zambelli Millenium Brescia, già splendida seconda nella tappa inaugurale, aggiungerà alle proprie linee Sofia D’Odorico, mentre passerà da Marta Bechis e Giulia Pietrelli il tentativo di riscatto della Ice Play MT San Giovanni in Marignano. Con le stesse effettive la VBC Apis Casalmaggiore, sul podio a Vasto ma desiderosa di salirne almeno un gradino.

Il successo di pubblico di Vasto ha confermato una volta di più la bontà della formula della manifestazione, che coniuga l’altissimo livello tecnico della Serie A Femminile e il divertimento in riva al mare. Di fianco ai campi, in Piazzale Roma, nel cuore della località romagnola, sarà allestito il Lega Volley Summer Village, che offrirà gratuitamente a tutti gli spettatori – appassionati o semplici turisti – un programma di attività ricco e fantasioso grazie agli sponsor della manifestazione: Vitaldent, Cantine Maschio, Mapei, Wella e OPI, Beretta e tanti altri. Non solo, visto che le due giornate di gare saranno accompagnate da musica, intrattenimento, giochi e moltissime sorprese.