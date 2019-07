Consiglio ad alta tensione: seduta sospesa più volte. Donati nel mirino

Una seduta lunga sei ore con alcune sospensioni e anche una riunione dei capigruppo convocata per cercare di riportare la calma. Il consiglio comunale di ieri sera a Rimini ha riservato momenti di tensione.

Uno strascico delle polemiche di un paio di settimane fa quando la presidente del consiglio Sara Donati fu accusata dalla minoranza di aver tergiversato per prendere tempo e consentire l’ingresso di alcuni esponenti della maggioranza che altrimenti non avrebbe avuto i numeri per far approvare una delibera. Ieri sera proprio la minoranza ha presentato l’annunciata mozione di sfiducia nei confronti della presidente ma, regolamento alla mano, la discussione non è potuta avvenire nel corso della seduta ma sarà posticipata al prossimo consiglio comunale. La tensione però è aumentata: prima Marzio Pecci della Lega, primo firmatario della mozione, ha protestato per non aver potuto presentare il documento e poi il consigliere di Rinascita Civica Mario Erbetta ha rincarato la dose. I toni si sono alzati e sono volate accuse reciproche dai banchi di minoranza (con Erbetta a gridare “fascisti” ai dirimpettai) e maggioranza. La presidente Donati si è vista costretta ad interrompere la seduta e convocare i capigruppo. Il consiglio è poi ripreso con maggiore tranquillità (forse vista anche l’ora tarda). Ma anche nella prossima seduta si preannunciano scintille. Nel corso del suo intervento Erbetta, rivolgendosi alla presidente, ha anticipato anche un ricorso alla Prefettura.

La mozione, spiega Pecci, dovrebbe essere discussa nel consiglio del 25 luglio e “qualora – scrive – la maggioranza rifiutasse di proporre un nuovo nominativo di garanzia dei diritti dei consiglieri, si creerebbe all’interno del Consiglio comunale una frattura insanabile.”

La nota di Marzio Pecci

La opposizione unita ha consegnato la mozione di revoca dall’incarico di Presidente del Consiglio comunale così come aveva anticipato il Capogruppo Lega, Marzio Pecci, pochi giorni fa per i fatti accaduti nella seduta del 13 giugno 2019.

La mozione dovrà essere discussa al più presto e la data, salvo sorprese, sarà quella del 25 luglio 2019.

La mozione di sfiducia, che era stata anticipata al Presidente in Conferenza dei Capigruppo dal Capogruppo Lega, Marzio Pecci, è stata sottoscritta da tutti i tredici consiglieri di opposizione.

Purtroppo il Presidente, da tempo, svolge il proprio ruolo solo a favore della maggioranza violando le norme regolamentari del Consiglio comunale. Questo comportamento non più essere accettato dalla minoranza.

Pertanto l’opposizione, che aveva votato la nomina della Presidente Donati confidando nella correttezza dello svolgimento della funzione, non sentendosi più tutelata propone, alla maggioranza, la mozione di sfiducia e quindi la revoca dell’incarico.

Alla maggioranza, da subito, diciamo chiaro che qualora la maggioranza rifiutasse di proporre un nuovo nominativo di garanzia dei diritti dei consiglieri, confermando la fiducia alla attuale Presidente, si creerebbe, all’interno del Consiglio comunale, una frattura insanabile, tra maggioranza ed opposizione, che causerebbe gravi danni ai cittadini e le responsabilità ricadrebbero tutte sulla maggioranza.

I tentativi del Presidente del Consiglio di scongiurare la presentazione della mozione di sfiducia, anche impedendo lo svolgimento della Commissione di controllo e garanzia, ricorrendo ad errate valutazioni interpretative del regolamento, sono stati tutti neutralizzati da una opposizione ferma e determinata nello svolgimento del proprio mandato così come aveva promesso al proprio elettorato.