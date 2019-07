Cattolica Calcio San Marino. Venerdì la presentazione del mister

Domani, venerdì 19 luglio, alle ore 15:00 in presenza del sindaco della Città di Cattolica Mariano Gennari, del Presidente del Cattolica Calcio San Marino Luca Mancini, si terrà presso il Palazzo del Turismo di Cattolica, la conferenza stampa per la presentazione del Mister al quale verrà affidata la prima squadra per la stagione 2019/2020.