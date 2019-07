Cartoon Club, domani il taglio del nastro delle mostre

Rimini, 12 luglio 2019 – Inizia domani la 35a edizione di Cartoon Club, il Festival internazionale del Cinema d’animazione, del fumetto e dei games che si terrà a Rimini fino al 21 luglio. Alle 19.30 ad Augeo Art Space il taglio del nastro della mostra-evento “Time after time”, dedicata al raffinato lavoro di Antonio Lapone, il disegnatore di fama internazionale che firma il manifesto di Cartoon Club 2019.

Prima, alle 18.45, l’inaugurazione della mostra diffusa “A me gli occhi”, con visita guidata a cura di Sabrina Foschini nei locali ed esercizi commerciali del centro storico in cui 10 artisti espongono le loro opere in un percorso dedicato alla donna.

Altra “chicca” l’esposizione “Topolino: da 70 anni la via italiana alla Disney”, allestita al Museo della Città: una vetrina sulla meravigliosa arte del fumetto Disney che estende e completa la mostra in corso a FICO a Bologna, con circa 40 ulteriori materiali originali o d’epoca in omaggio al 70esimo anniversario del periodico Topolino.

Al Museo della Città sono allestite inoltre “Tutto questo accade qui. Bonfa e Casty, l’avventura continua! Da Cattivik a Topolino”, mostra didattica con curiosità, commenti e inediti (fino al 28 luglio); “Il meraviglioso mondo di Andrea Romoli” (fino al 28); “Marcello Toninelli – 50 anni a fumetti” (fino al 21); “Obiettivo Cartoon – a volte ritornano…” (fino al 28), “Comicsgames. Contaminazioni tra fumetti e videogames” (fino al 28).

Cartoon Club conferma inoltre la propria attenzione verso il sociale con il nuovo progetto Super@bility – fumetti cartoon disabilità, al Museo della Città fino al 21 luglio.

Tutte le mostre del festival sono a ingresso libero.