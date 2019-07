Anche a Riccione modifiche alla viabilità, parcheggi e divieto di bevande in vetro

In occasione del Jova Beach Party, in programma mercoledì 10 luglio a Miramare al confini con Riccione sarà vietata dalle ore 8.00 del 10 luglio fino alle ore 6.00 del giorno successivo, nella zona delimitata tra la statale 16, l’arenile, le vie Vercelli, Angeloni e il confine con Rimini, la vendita, somministrazione o cessione per asporto a qualsiasi titolo di bevande in recipienti o contenitori di vetro, la detenzione, consumo e abbandono in luogo pubblico di bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro.

Rimane valida per le attività autorizzate su tutto il territorio comunale, la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e nelle lattine e di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in vetro all’interno dei locali, con conseguente cura, da parte dei gestori, di recuperare i vuoti delle bevande somministrate in vetro.

Per quanto riguarda la viabilità predisposta dalla Polizia Locale dalle ore 7.00 del 10 luglio alle ore 7.00 del giorno successivo, sarà chiuso al traffico veicolare viale D’Annunzio, nel tratto compreso tra viale Angeloni e il confine con Rimini.

Le aree individuate a parcheggio per le autovetture sono in prossimità dei locali Samsara, ex Hakuna Matata, a fianco dell’ex Yellow e nell’area tra viale Vercelli e la SS16. Per i motorini in piazzale Deledda e in piazzale Cassola (zona ponte di legno Spontricciolo). Verranno comunque garantiti gli accessi alle attività economiche di viale D’Annunzio nel tratto interessato dal divieto di circolazione.