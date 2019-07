A.s.d. Santarcangiolese Basket: confermato Giacomo Zannoni

A.S.D. Santarcangiolese Basket conferma nel proprio roster Giacomo “Shaq” Zannoni, ala protagonista dell’ultima stagione.

Ecco le parole di Zannoni.

Giacomo, quali sono le motivazioni che l’hanno convinta a rimanere a Santarcangelo?

“Quella scorsa è stata una stagione in lui eravamo partiti con una squadra ricostruita da zero nel roster, nello staff e anche nella dirigenza. Nonostante questo siamo riusciti a portare fino a 400 persone in trasferta, quindi sento un debito di riconoscenza verso chi ci ha seguito e supportato, in più il finale amaro mi ha dato grandi motivazioni per ricominciare con determinazione in questa stagione, la prossima, ormai alle porte.”

Perché la chiamano Shaq e chi le ha dato questo soprannome?

“Il soprannome lo devo a Francesco Bronzetti, che giocava con me a basket nel Villa Verucchio quando avevo 7-8 anni. All’epoca mi allenavo spesso con la maglia di Shaquille O’Neal, ero un po’ cicciottello e con i capelli rasati. Crescendo sono fisicamente cambiato ma il nome è rimasto, tanto più che anche i miei genitori spesso mi chiamano Shaq.”

La scorsa stagione era ripartito simbolicamente dal numero zero sulla maglia dopo una stagione sfortunata a San Marino. Ha dimostrato invece di essere un giocatore determinante in questa categoria. Nella prossima stagione qual è l’obiettivo?

“Lo scorso anno appunto ero partito da zero, invece nella prossima stagione dovrò cercare perlomeno di ripetermi, anche se ripetersi non è mai facile. Voglio anche migliorare alcuni aspetti del mio gioco come la gestione delle giocate decisive, cercherò inoltre di dare ancora qualcosa in più in attacco, a rimbalzo e in difesa.”