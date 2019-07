A Riccione Paese torna la magia di Cinema in Giardino

Non si può dire che sia estate senza il cinema all’aperto. A Riccione Paese torna Cinema in Giardino e propone film dell’ultima stagione cinematografica come Green Book o Bohemian Rhapsody prime visioni, come ad esempio Il Re Leone. Si parte sabato 27 luglio: ci saranno le giornate con i film per bambini e famiglie, quelle in omaggio alla commedia, quelle dedicata agli Oscar e ai film musicali. Nella serata conclusiva dell’edizione 2019 è stato riservato un omaggio particolare a Franco Zeffirelli, il Maestro da poco scomparso che ci ha lasciato in eredità capolavori assoluti come Romeo e Giulietta (1968), il film protagonista in chiusura di rassegna il primo settembre.

Da segnalare martedì 30 luglio in occasione della proiezione del film Solo cose belle la presenza del regista Kristian Gianfreda e venerdì 23 agosto Piero Maggiò e Mirko Casadei special guest che presenteranno Tutto liscio, la pellicola di Igor Maltagliati che racconta la storia di Brando Brown (Piero Maggiò) un cantante neo melodico di terza generazione.

Venerdì 30 agosto sarà invece ospite l’attore Paolo Calabresi ad introdurre la visione di Genitori quasi perfetti. Calabresi tornerà a Riccione anche il 16 dicembre sul palcoscenico dello Spazio Tondelli insieme a Serena Autieri con La menzogna, un originalissimo vaudeville contemporaneo.

Nel manifesto firmato da Francesca Ballarini la bellezza del cinema sotto le stelle viene rappresentata da uno schermo, con un cielo di luna e astri che guardano il pubblico.

Anche per questa estate si potrà raggiungere l’arena di Cinema in Giardino con il trenino (sconto di un euro sul biglietto per chi si presenta con il ticket del trenino). Il costo del biglietto si conferma a 5 euro, mentre per le anteprime è 7 euro (ridotto a 6 euro per over 65 e under 12). L’abbonamento, escluse le anteprime, comprende 5 film al prezzo di 20 euro.