Trovata con la droga in casa, arrestata 48enne

Nella notte i Carabinieri della Stazione di Saludecio hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti una 48enne residente in Valconca. Nell’ambito di una specifica attività d’indagine, i militari hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare a carico dell’indagata, trovando 47 grammi di hashish e un grammo di cocaina, suddivisa in dosi pronta per lo spaccio, sequestrati unitamente a svariato materiale atto al confezionamento.

La donna è attesa dal rito direttissimo.