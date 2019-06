Summit spiagge italiane. Giornata di lavoro a Riccione

A Riccione una giornata di lavoro in vista del summit delle spiagge italiane, che si svolgerà a settembre a Castiglione della Pescaia. Si tratta di 20 comuni (G20s) che insieme fanno 62 milioni di presenze. Nella Perla Verde si sono svolti i tavoli tecnici che hanno a tema: Concessioni demaniali e Direttiva Bolkestein, Fiscalità locale, Ambiente, Promozione e Sicurezza. Quest’ultimo coordinato dall’amministrazione riccionese.

“E’ stata una giornata di lavoro proficua – il commento del sindaco di Riccione Renata Tosi – che ha permesso agli amministratori presenti a Riccione, provenienti da varie parti d’Italia, di partecipare a 5 tavoli di lavoro tematici, centrali per lavorare ad un approccio metodologico con cui fare rete. Una opportunità in cui realtà accomunate dall’avere insieme grandi numeri sull’offerta turistica possono confrontarsi e soprattutto concretizzare esigenze su varie tematiche”. In particolare in tema sicurezza la Tosi ha sottolineato l’importanza di proseguire nel contrasto al commercio abusivo in spiaggia e alla necessità di avere presidi dedicati durante l’arco dell’anno. Per quanto riguarda l’ambiente il sindaco ha ricordato l’esperienza del Seabin, un dispositivo mangiaplastica installato al porto che aspira gli oggetti di plastica in acqua. Misure reali, e le tempo stesso educative, con le quali è sempre più fondamentale conviverci.