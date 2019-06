San Marino vince gara2 con Bologna

La gara2 sammarinese è una risposta forte e concreta. È vittoria per la truppa di Mario Chiarini, che batte 11-7 Bologna con un grande inizio e mantiene il secondo posto in classifica. Il box di battuta produce dieci valide con all’interno i fuoricampo di Reginato e Rondon (per lui anche un singolo e un doppio), mentre sul monte il vincente è Maestri, intoccabile nei primi quattro inning (perdente Bassani).

INIZIO PRO SAN MARINO. L’inizio è tutto sammarinese, con due punti al primo e addirittura cinque al secondo. Al 1° comincia bene Giordani (base ball), lo segue ottimamente Rondon (doppio dell’1-0) e finisce in maniera eccellente Flores, la cui volata di sacrificio vale il 2-0. Al 2° i Titani scappano via e lo fanno segnando cinque punti in situazione di due eliminati e nessuno in base. Prima ecco quattro singoli di fila: Giordani, Rondon, Romero (3-0) e Flores (4-0). Poi ecco la gran legnata di Mattia Reginato, con pallina sparata fuori dalle recinzioni per il fuoricampo da tre punti che vale il 7-0. Bologna inserisce Scotti per Bassani, col rilievo che chiude la ripresa e non subisce punti al 3°, ma al 4° arrivano altre due segnature: per Rondon e Romero c’è la base ball, con Flores che batte poi la rimbalzante del 9-0 e l’errore della difesa sulla battuta di Reginato che genera il 10-0.

BOLOGNA ACCORCIA. Maestri, dopo quattro inning perfetti (nessun arrivo in base), al 5° viene toccato dal doppio di Marval e dal singolo di Vaglio, con successiva volata di Agretti per il primo punto Fortitudo (1-10) e doppio di Dobboletta per il secondo (2-10). La partita viaggia senza ulteriori scoscconi fino all’8°, quando gli ospiti accorciano ulteriormente su Coveri. Il rilievo manda in base Dobboletta (quattro ball) poi, dopo il K su Martina, la difesa sceglie di provare l’out in seconda sulla rimbalzante di Nosti. Operazione non riuscita e due in base, con la successiva valida di Ferrini a siglare il 3-10 e il fuoricampo di Polonius invece a firmare il 6-10. Nella

parte bassa dell’8° la gran serata di Rondon prosegue col solo-homer dell’11-6 sammarinese, mentre al 9°, su Mazzocchi, Bologna segna sul singolo di Martina. Finisce 11-7.

SAN MARINO BASEBALL-UNIPOLSAI FORTITUDO BOLOGNA 11-7

BOLOGNA: Nosti ed (0/4), Ferrini 3b (1/4), Polonius ss (1/4), Marval 1b (1/4), Leonora es (1/4), Vaglio 2b (1/4), Agretti (Fuzzi 0/1) dh/l (0/2), Dobboletta ec (1/2), Martina r (1/4).

SAN MARINO: Giordani ec (2/4), Rondon 2b (3/4), Romero (Avagnina 0/2) es (1/2), Flores 1b (1/4), Reginato dh (1/3), Celli ed (1/2), Epifano ss (1/4), Pulzetti 3b (0/4), Trinci r (0/4).

BOLOGNA: 000 020 041 = 7 bv 7 e 2

SAN MARINO: 250 300 01X = 11 bv 10 e 1

LANCIATORI: Bassani (L) rl 1.2, bvc 7, bb 2, so 2, pgl 6; Scotti (r) rl 2.1, bvc 1, bb 4, so 0, pgl 2; Crepaldi (r) rl 2, bvc 1, bb 1, so 2, pgl 0; Agretti (r) rl 1, bvc 1, bb 0, so 1, pgl 1; Fuzzi (f) rl 1, bvc 0, bb 0, so 0, pgl 0; Maestri (W) rl 6, bvc 3, bb 1, so 7, pgl 2; Cherubini (r) rl 1, bvc 1, bb 0, so 0, pgl 0; Coveri (r) rl 1, bvc 2, bb 1, so 1, pgl 4; Mazzocchi (f) rl 1, bvc 1, bb 1, so 1, pgl 0.

NOTE: fuoricampo di Polonius (3p. all’8°), Reginato (3p. al 2°) e Rondon (1p. all’8°). Doppi di Marval, Dobboletta e Rondon.

Loriano Zannoni