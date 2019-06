Sabato Race 1, le W Series e il TCR DSG Endurance. alle 19:30 i concerti di Marlon Roudette e Gabry Ponte

Domani (sabato) spettacolo in pista e nel paddock di Misano World Circuit, per un sabato che si annuncia memorabile, dopo la spettacolare parata di auto fra Misano e Riccione che ha attirato una folla di fans.

Sarà un sabato denso di appuntamenti, con le prime macchine in pista già dalle 9.00. A seguire le varie qualifiche e poi Race 1 del DTM alle 13.30. A metà pomeriggio l’attesissima gara delle W Series con solo donne al volante delle monoposto e infine il TCR DSG Endurance che avrà semaforo verde alle 20.35 per due ore di gara. Non solo corse!

Il DTM a Misano World Circuit porta con sé anche la grande musica. Alle 19.30 salirà sul palco del paddock Marlon Roudette, leader dei Mattafix, celebri col brano ‘Big City Life’ e a seguire con lo show di Gabry Ponte, il dj italiano più conosciuto al mondo – autore di successi intramontabili come “Blue”, “Geordie”,”Che ne sanno i 2000″ – che ha scelto Misano per aprire il suo tour estivo.

“È la prima volta che ho l’occasione di esibirmi all’interno di un Circuito – commenta Gabry Ponte – e farlo a Misano rende tutto più suggestivo. Ci vediamo al “Marco Simoncelli”, sono onorato di poter far ballare con la mia musica un paddock come quello del DTM”.

Oggi a Misano World Circuit Andrea Dovizioso, campione della MotoGP (vincitore nel 2018 a MWC) e al debutto sulle quattro ruote nel DTM, è stato protagonista di una affollatissima conferenza stampa per trasmettere l’emozione di una bellissima e nuova esperienza a bordo di un’AUDI RS5.

“Quando me lo hanno proposto – ha detto il ‘Dovi’ – dentro di me ho accettato subito. Serviva però fare delle verifiche, pianificare test e sessioni al simulatore, per quanto possibile visto che siamo in piena stagione in MotoGP. Nei primi giri in pista ho avuto anche un pizzico di paura, poi sempre meglio. È proprio divertente e tutto diverso dalle moto. Cambiano gli ingombri, le traiettorie, il modo di percorrere le curve. Ho guidato nel rally e lì puoi permetterti qualche scivolata mentre qui è tutto molto preciso e più difficile. Una cosa simile è la frenata, quella ce l’ho dentro di me e mi riesce bene. Il curvone di Misano? In moto è un tratto di pista molto complicato, non si tocca il freno e si lavora col gas, dipende dal vento e tutto ad una velocità intorno ai 300 km/h. Con l’auto, e ringrazio Audi per il grande lavoro svolto insieme, c’è più stabilità e più possibilità di definire il comportamento della macchina. La gara? Non mi ci fate pensare, ci saranno tanti momenti dal semaforo verde in poi da tenere sotto controllo. Ora vado a fare le prove e conto di migliorare ancora. Sono davvero contento di essere qui al DTM. Futuro in auto? Di sicuro mi piace guidarle, ma credo di essere lontano da una decisione del genere. Chissà…”.

Come annunciato, anche Danilo Petrucci, fresco vincitore in MotoGP, è arrivato oggi a Misano World Circuit per gustarsi da vicino lo spettacolo del DTM e la performance del ‘Dovi’. Domani è atteso Alex Zanardi, protagonista lo scorso anno nella tappa DTM a Misano World Circuit.

Le gare di sabato e domenica, entrambe al via alle ore 13.30, saranno trasmesse in diretta su DAZN (che coprirà anche tutti i rimanenti appuntamenti della serie) e per questa occasione anche in chiaro sul digitale terrestre su Sportitalia.

IL PROGRAMMA IN PISTA

Sabato 8 giugno

09:05 – 09:35 Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup qualifiche per gara 1

09:50 – 10:10 Porsche Carrera Cup France qualifiche per gara 1

10:30 – 10:50 DTM qualifiche for race 1

11:05 – 11:30 W Series qualifiche

13:30 DTM start gara 1

15:15 – 15:45 Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup gara 1

16:10 – 16:43 W Series gara

17:10 – 17:40 Porsche Carrera Cup France gara 1

20:35 – 22:35 TCR DSG Endurance gara

Prevendita dei biglietti al link www.misanocircuit.com/ biglietteria/dtm/.