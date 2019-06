Rocambolesca fuga a Marina Centro. Arrestato 28enne

C’è voluto un rocambolesco inseguimento notturno, con tanto di colluttazione finale, per bloccare un 28enne marocchino ieri sera a Marina Centro. Tutto è nato dalla segnalazione di un cittadino che, intorno alle 22.50, ha visto il ragazzo armeggiare intorno ad una bicicletta a ridosso di una siepe lato mare in piazzale Marvelli. All’arrivo della volante della polizia, il 28enne (che aveva già smontato il sellino e la ruota anteriore) ha scavalcato la siepe ed è fuggito verso viale Regina Elena. Gli agenti si sono messi all’inseguimento e hanno allertato una seconda volante. Nel tentativo di seminare l’auto, lo straniero ha rapidamente invertito la direzione della fuga e poi ha cercato di attraversare via Tripoli. A sbarrargli la strada è stato un automobilista che aveva sentito gli agenti intimare l’alt al fuggitivo che, finito a terra, è stato raggiunto dalla polizia. Il 28enne ha comunque cercato di sottrarsi all’arresto sferrando calci e pugni. Per lui le accuse sono di tentato furto, danneggiamento, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Un agente è stato costretto alle cure mediche per una contusione al ginocchio.