Quadrimestre positivo: molto bene Misano, Rimini e Riccione

Un primo quadrimestre positivo per il turismo riminese, in attesa dell’estate e delle prevedibili difficoltà legate al maltempo di maggio.

Intanto però tra gennaio e aprile gli arrivi in provincia sono aumentati del 5,7% (607.733) e le presenze del 7,9 (1.605.926). Aumenta quindi anche la durata del soggiorno medio. Le presenze dall’estero sono state 335.165 (+6,8%), in netta prevalenza concentrate nel comune capoluogo.

La crescita più consistente si registra a Misano Adriatico dove, a fronte di un buon + 5,4% di arrivi (13.106), le presenze si sono impennate del 15,1% rispetto al primo quadrimestre 2018 arrivando a 37.464 con addirittura un + 81,8% di presenze estere (7.276 in totale).

Molto bene anche il comune capoluogo, Rimini, dove gli arrivi sono stati 345.358 (+9,1%) e i pernottamenti 928.951 (+9,9%). Ben 233.521 le presenze estere con una crescita dell’8%.

Riccione segna un aumento di arrivi dell’1,3% (157.806) mentre le presenze crescono del 6,8% (409.057). Stabili i pernottamenti da oltre confine (-0,2%).

Lieve segno meno alla voce arrivi per Cattolica (-0,6%, 32.047) mentre le presenze crescono del 2,1% (82.671). In calo i pernottamenti esteri (-1,9%).

Dopo un primo trimestre negativo, aprile risolleva i numeri di Bellaria Igea Marina: segno più sia alla voce arrivi (+3,2%, 44.817) che per le presenze (+1,6%, 120.615). Crescono anche i turisti esteri (16.440 i pernottamenti, +4,5%).

Tra gli altri comuni spiccano le percentuali di Santarcangelo (benché con valori più contenuti rispetto ai comuni della costa): + 4,3% di arrivi (4.189) e + 12,6% di presenze (7.298).

I Commenti

Andrea Gnassi, sindaco Rimini

Primo terzo dell’anno soddisfacente per flussi turistici in città e anche in provincia di Rimini. Da gennaio ad aprile, Rimini sfiora già il milione di pernottamenti, un dato record. Si conferma il consolidamento sul mercato estero con un + 6,8 per cento negli arrivi e un + 8 per cento nelle presenze. A questo proposito è da registrare nei primi 4 mesi del 2019 (anche se il dato è ancora molto parziale) il dato altissimo dei turisti dal Regno Unito, terzo mercato dopo quello russo e quello tedesco, probabilmente dovuto a fiere, congressi e al nuovo fenomeno del turismo giovanile dello ‘spring break’. Per Rimini il mese di aprile, coincidente con la Pasqua, nonostante condizioni meteo non particolarmente favorevoli, è andato molto bene con un + 17,4 per cento negli arrivi e un + 19,7 di pernottamenti, con addirittura un incremento del 26,9 per cento degli stranieri. A questi numeri si aggiungono ormai i tantissimi escursionisti che trascorrono la giornata a Rimini per visitare la città romana e la città d’arte. Un fenomeno in fortissima crescita nell’ultimo biennio.

Eventi, fiere, congressi, appeal complessivo della città, incremento dello standing internazionale, immagine sul versante del turismo giovane. Gli elementi positivi per mandare in archivio positivamente la prima parte della stagione credo siano questi. Le piogge di maggio speriamo non abbiano ‘raffreddato’ troppo questi incoraggianti risultati del primo terzo dell’anno. Lavoriamo per proseguire anche nei prossimi mesi questo positivo trend per la città di Rimini e per il territorio riminese intero.