Mal di Plastica: diario di bordo. L'arrivo a Venezia

Missione compiuta per Mal di Plastica, l’imbarcazione fatta di legno di recupero e bottiglie di plastica. Salpata il 4 giugno dal Marina di Rimini con destinazione Venezia è arrivata alle 11 in punto di sabato 8 giugno all’Isola San Giorgio presso la Compagnia della Vela. Abbiamo seguito giorno per giorno l’avventura dei tre ideatori del progetto: Piero e Matteo Munaretto e Stefano Rossini.

Il loro obiettivo, sensibilizzare l’opinione pubblica sull’utilizzo della plastica usa e getta e sulla dispersione di rifiuti plastici in mare.

Giorno 5

Se ingrandite un po’ la foto si vede la sagoma del campanile di San Marco.

Ci siamo quasi!

Il sonetto delle 7.30…

Ad accogliere a Venezia Matteo Munaretto, Stefano Rossini e Piero Munaretto è stato Paolo Romor, Prosindaco del Lido del Comune di Venezia insieme ad una delegazione della Compagnia della Vela, tra cui il presidente Pier Vettor Grimani. Presente anche una nutrita rappresentanza di amici e parenti arrivati da Rimini. insieme ad una delegazione della Compagnia della Vela, tra cui il presidente Pier Vettor Grimani. Presente anche una nutrita rappresentanza di amici e parenti arrivati da Rimini.

Giorno 4

Sorge il sole su Chioggia e su Mal di plastica.

Siamo arrivati qui ieri notte. Oggi racconteremo il nostro progetto alla città e domani… Venezia!

Giorno 3

3′ giorno. Buongiorno a tutti da Porto Barricata e i suoi allevamenti di zanzare. Siamo arrivati questa notte alle 2.40 e dopo ben 3 ore di sonno nella nostra piccola tenda iniziamo la risalita via Fiume verso Chioggia, la nostra prossima tappa. Come avrete notato il programma è cambiato perché le condizioni del mare erano proibitive per Mal di plastica ma la destinazione finale rimane Venezia e niente ci fermerà! Non dimentichiamoci che la gran parte delle plastiche che raggiungono il mare passa proprio dai fiumi. Crema solare, calma, nutrie e una poesia fluviale ci accompagneranno in questa tappa.

Giorno 2

. La prima alba

Buongiorno da ‘Mal di Plastica’ e direi che come risveglio non è affatto male! Si naviga alla volta di Venezia @ Porto Garibaldi, Emilia-Romagna, Italy

Giorno 1

