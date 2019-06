Legge "antitruffe". Raffaelli: pene più severe per chi raggira anziani

Dall’onorevole Elena Raffaelli della Lega soddisfazione per il via libera del Senato al disegno di legge “antitruffe” che prevede pene più severe per chi raggira gli anziani, è stata espressa. Il testo, approvato all’unanimità al Senato con 228 sì e una astensione, passerà ora all’esame della Camera.

“Si tratta di un provvedimento indispensabile che interviene nei confronti di malfattori che approfittano di persone anziane, perbene e in buona fede, inducendole a firmare contratti capestro o a consegnare oggetti preziosi, anche con valore affettivo, e denaro presentandosi con false identità o con scuse che possono trarre in inganno. Si tratta di truffe particolarmente odiose perché perpetrate ai danni di persone deboli e inoffensive, che spesso cadono nella disperazione più nera una volta accortesi del raggiro”.

Relatore del disegno di legge è stato Simone Pillon, capogruppo Lega in commissione Giustizia al Senato.