Isola salvagente alla scuola Annika Brandi di Riccione

La Giunta comunale ha approvato in seduta odierna la messa in sicurezza di una serie di attraversamenti pedonali con la realizzazione di isole salvagenti. I primi lavori saranno su via Portofino di fronte alla scuola “ Annika Brandi”. Altri interventi sulla SS.16 tra le vie Alghero e Asmara all’altezza del plesso scolastico Alghero, e sempre sulla Statale tra le vie Nuoro e Adua, tra via Sardegna e Anzio e all’incrocio con via Larino.

“Dopo la sperimentazione attuata lo scorso anno in via Castrocaro in corrispondenza della fermata bus che ha consentito una migliore sicurezza del movimento degli studenti durante gli orari di entrata ed uscita da scuola – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Lea Ermeti – procediamo con altrettanti interventi, concentrati negli incroci in prossimità delle scuole, tesi a rendere più sicuri gli attraversamenti pedonali e a ridurre la velocità con cui i mezzi viaggiano lungo le strade”.