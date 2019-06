Incidente in via Coletti. Morta l'anziana investita sulle strisce

E’ stata falciata da una Ducati multistrada mentre si trovava sulle strisce pedonali di via Coletti, a Rivabella. Paola Monsignoni, 89enne riminese, residente proprio in via Coletti, è morta oggi pomeriggio all’ospedale Bufalini di Cesena, dov’era stata trasportata in elisoccorso con il codice di massima gravità. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio, quando una moto di grossa cilindrata guidata da un 58enne campano, che percorreva via Coletti in direzione nord-sud, ha centrato in pieno l’anziana. Il motociclista, che viaggiava a velocità sostenuta, una volta accortosi della presenza della donna ha tentato disperatamente di evitarla, ma al termine di una brusca frenata è scivolato a terra perdendo il controllo della Ducati, che ha letteralmente falciato il pedone. Un impatto tremendo, con l’anziana che non è più riuscita a rialzarsi dall’asfalto rimasto sporco di sangue.

Ferito e ricoverato in codice di media gravità all’ospedale Infermi di Rimini anche il 58enne campano. Che, come accade in questi casi, verrà indagato per omicidio stradale. L’uomo, che è stato sottoposto al test del sangue e delle urine (per i conoscere i risultati ci vorranno un paio di giorni), viaggiava secondo i primi rilievi della polizia municipale di Rimini a forte velocità, sicuramente oltre il limite imposto sul quel tratto di strada, che è di 50 km/h. Prova ne sia la disperata frenata-caduta di almeno 20 metri. Una tragedia, quindi, che con tutta probabilità si sarebbe potuta evitare.