Giochi della Gioventù 2019: una grande festa a base di sport

È stata una grande festa, in concomitanza con l’ultimo giorno di scuola, l’edizione 2019 dei Giochi della Gioventù Sammarinese.

Oltre 300 alunni delle prime medie di San Marino si sono ritrovati nel centro sportivo di Fonte dell’Ovo per sfidarsi, divisi per classi, in un coinvolgente gioco-sport basato su più discipline sportive che, al termine della mattinata, ha decretato vincitrice la I G di Fonte dell’Ovo, con il miglior punteggio.

La mattinata si è aperta con il saluto del vice presidente del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese Christian Forcellini, che ha dato il via alle gare.

In contemporanea, nella palestra Alessandro Casadei di Serravalle si è svolto il torneo di basket misto (nel primo tempo giocavano le femminile, nel secondo i maschi) per le classi seconde medie che ha visto imporsi la II C davanti alla II E e alla II A.

Sui campi in sabbia del Wonderbay di Serravalle, invece, si è disputato il torneo di beach volley per le classi terze, che ha incoronato vincitrice la III A.