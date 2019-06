Contrordine, l'afa non risparmia il riminese

Rispetto alle previsioni di ieri, nel nuovo bollettino Arpae sul rischio calore anche il territorio riminese rientra oggi e venerdì nella fascia di disagio, quella intermedia (arancione) per quanto riguarda la pianura, debole disagio sulle zone collinare. Addirittura livello rosso, forte disagio, per le province emiliane. Il previsto allentamento della morsa arriverà invece sabato.

Nella giornata di oggi sono previste condizioni di disagio bioclimatico. L’indice di Thom medio sarà pari a 25; ieri è stato osservato un valore di 25. Per domani è previsto il perdurare di condizioni di disagio (Thom medio pari a <25>). Gli effetti sanitari del disagio – ricorda Arpae – potrebbero essere aggravati da eventuali concentrazioni elevate di ozono. Sul sito della qualità dell’aria si possono verificare le concentrazioni previste

Il Comune di Rimini e l’Ausl Romagna hanno già attivato il piano per il contrasto delle ondate di calore, un piano attivo su tutto il territorio romagnolo che, ormai da vari anni, viene realizzato a cura dei Distretti dell’Ausl in stretto raccordo con gli Enti locali, i Medici di Medicina Generale, le associazioni di volontariato e le organizzazioni no profit (tra cui la Protezione Civile, la Caritas, e altre presenti nei vari territori), per rendere gli interventi sinergici e quindi più efficaci. Sono state ben 260 le segnalazioni pervenute ai punti d’ascolto del territorio riminese dal 13 maggio scorso, tutte prontamente risolte.

Ad essere monitorati, in particolare, sono gli anziani sopra i settantacinque anni di età che, nel territorio riminese, sono esattamente 26 mila e 652. È questo il target di riferimento, tra cui vengono individuati i casi più a rischio a cui vengono effettuate le telefonate, rientranti nella cosiddetta “mappa delle fragilità”, realizzata ad inizio anni 2000 e puntualmente aggiornata ogni anno.

Nello specifico del distretto di Rimini nord (che comprende il Comune di Rimini, Bellaria – Igea marina, Santarcangelo di Romagna e tutta la Valmarecchia), dal 2007 (quando è stato formato il nucleo fragilità) ad oggi sono state circa 30 mila le telefonate nelle case di anziani considerati più in difficoltà.

Per ogni territorio sono state inoltre costruite mappe dell’emergenza, aggiornate grazie alla collaborazione con le Istituzioni e in particolare coi Medici di Famiglia, degli utenti fragili, in particolare le fasce di persone molto anziane, che vivono sole o con reti parentali e – o di vicinato assenti o molto deboli, e quindi maggiormente a rischio. Qualora gli operatori riscontrino situazioni in cui si renda necessario un intervento di natura sanitaria o sociale, attivano il soggetto titolato a risolvere la criticità (Protezione Civile, Ospedali, Assistenza Domiciliare, Enti Locali, Volontariato…), sempre nell’ottica della collaborazione in rete tra tutti i soggetti che partecipano al piano.

Rientra in questa collaborazione anche la possibilità di ospitare anziani per periodi limitati all’emergenza climatica, in strutture residenziali per anziani o parrocchie, in ambienti climatizzati, protetti ed assistiti da personale infermieristico e sanitario.

Contatti:

Nucleo Fragilità telefono: 0541/1490572

emergenzacaldo@coopcad.it

Consigli per limitare il disagio