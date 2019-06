Asfaltature a Cattolica. Modifiche a traffico e bus

Conclusi i lavori di asfaltatura in via Verdi, a Cattolica proseguono gli interventi di riqualificazione del manto stradale in via Nazario Sauro, via D’Azeglio e Piazzale Stazione previsti dall’Accordo Quadro. Oltre alla chiusura al traffico veicolare, durante il periodo necessario agli interventi Start Romagna comunica la soppressione della fermata dei bus di linea “Cattolica autostazione”. Le linee 125 e 134 effettueranno, in entrambi i sensi di marcia, il percorso alternativo: Vie indipendenza – Francesca da Rimini. E’ istituito un capolinea provvisorio alla fermata numero G00017 in via Francesca da Rimini (fronte carabinieri). Previsto per mercoledì prossimo, 19 giugno, il ritorno alla normalità.