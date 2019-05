Santarcangelo, candidati a confronto: sicurezza, tasse, turismo, ospedale

Due ore di dibattito e tanti temi affrontanti. I candidati a sindaco per il comune di Santarcangelo sono stati ospiti degli studi di Icaro Tv per il primo confronto a pubblico in vista del voto del 26 maggio.

Tutti presenti. Alice Parma, sindaco uscente e candidata per Pd, Più Santarcangelo e PenSa Una Mano per Santarcangelo, Domenico Samorani, sostenuto da Santarcangelo in Comune, Un Bene in Comune, Lega e Forza Italia, Sara Andreazzoli di Attivamente Santarcangelo e Cinzia Salvatori di Rinascita Civica.

La risposta in tema di tasse.

Le domande a cui hanno risposto hanno spaziato su tanti temi del programma: dal turismo alla cultura, dalle tasse alla sicurezza, passando per l’ospedale Franchini, il welfare, il centro commerciale naturale e tanto altro ancora.

I quattro sono anche stati chiamati a rivolgersi una domanda a vicenda.