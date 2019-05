Per Mal di Plastica è arrivato il giorno del varo

Dopo un lungo e complesso lavoro, come per ogni imbarcazione che si rispetti alla darsena di Rimini c’è stato il varo per Mal di plastica, il catamarano realizzato con materiali di recupero, principalmente bottiglie di plastica. Il progetto ideato da Stefano Rossini e Matteo e Piero Munaretto dell’associazione Tormentina si concretizzerà nei prossimi giorni con un viaggio di 95 miglia da Rimini a Venezia per sensibilizzare sul problema della platica usa e getta e della sua dispersione in mare.

Finalmente il varo (tecnico)! Siamo davvero felicissimi… La data di partenza è vicinissima! Stay tuned#varo #diy #plasticfree Pubblicato da Mal di Plastica su Venerdì 24 maggio 2019

Il progetto ha già coinvolto le scuole riminesi in percorsi didattici. Più di 900 bambini fornendole bottiglie per la barca hanno ricevuto in cambio borracce di alluminio fornite da Hera.

