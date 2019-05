Minacciato con la pistola per il Rolex

Un imprenditore riminese è stato minacciato con la pistola e rapinato del Rolex in pieno giorno. È successo ieri pomeriggio, riferiscono i quotidiani locali, alle 16 in via Tripoli. L’uomo era a piedi all’altezza del sottopasso. Due i malviventi in azione. Indaga la Polizia. Da chiarire se l’arma fosse autentica o una riproduzione.