La società 360 Sport scende in campo per sostenere le famiglie

La società sportiva “360 Sport” di Morciano di Romagna conferma il suo impegno al fianco delle famiglie della Valconca. Grazie al progetto ‘Conciliazione’ promosso dalla Regione Emilia-Romagna, infatti, i nuclei familiari che decideranno di iscrivere i loro figli al centro estivo sportivo potranno usufruire di un rimborso fino a 336 euro a bambino. L’incentivo è riservato alle famiglie con ISEE fino a 28mila euro. C’è tempo fino al 27 maggio prossimo per poter presentare moduli e domanda negli uffici del Comune di residenza. La documentazione è reperibile anche presso il Circolo Tennis di Morciano di Romagna in via Stadio 22. Tutti coloro che si iscriveranno entro il 31 maggio prossimo potranno inoltre beneficiare di uno sconto del 5% (indipendentemente dall’ISEE).

Il centro estivo sportivo (dal 10 giugno al 13 settembre), rivolto a bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni, sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 16.30 (con possibilità di uscita anche alle 13 o 14 con pranzo). Ricco il calendario di attività in programma. A cominciare, naturalmente, dalle discipline sportive, nella cui pratica bambini e ragazzi saranno accompagnati e supervisionati da laureati in scienze motorie e psicologia e insegnanti qualificati: dal tennis alla pallavolo, dal basket al baseball, dal calcio all’atletica, dal frisbee al karate, e tanti altri ancora. Non mancheranno le gite (parchi acquatici, maneggio, golf, mare, fattoria didattica e parchi avventura), laboratori teatrali e di pittura, lezioni di inglese, giardinaggio e momenti dedicati ai compiti. Grande novità di quest’anno: il nuovo campo di sabbia con doccia che consentirà di cimentarsi in incontri di beach tennis, beach volley e beach soccer. Un piccolo angolino di spiaggia direttamente in Valconca. Tutti gli iscritti riceveranno un kit omaggio contenente t-shirt, zainetto e cappellino.

Per informazioni, iscrizioni e conoscere gli sconti per l’estate 2019 è possibile contattare il numero: 348 4442642.