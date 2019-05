La Dulca Angels vince gara3 con il Persiceto e stacca il pass per la finale

DULCA ANGELS SANTARCANGELO-PERSICETO 79-66

IL TABELLINO

DULCA ANGELS: Zannoni 28, Colombo 11, Lucchi 6, Fusco 2, Russu 8, Raffaelli 8, Fornaciari 8, De Martin 8. NE: Russu, Massaria, Riva, Adduocchio.

PARZIALI: 14-18, 35-35, 49-53.

COMMENTO

La Dulca Angels Santarcangelo vince gara3 di semifinale dei play off di C Silver e vola in finale, nella quale affronterà la vincente dell’altra semifinale: Olimpia Castello-Medicina (che si sfideranno oggi, domenica). Gara1 si giocherà sabato sera alle 21 a Santarcangelo. I ragazzi di Evangelisti al PalaSGR hanno superato il Persiceto per 79-66.

In avvio meglio gli ospiti, avanti di dieci (2-12). Al 10′ gialloblu a -4 (14-18). All’intervallo lungo perfetta parità sul 35-35. Nel terzo tempino è ancora il Persiceto a tentare la fuga: 49-53. Ma nell’ultima frazione Santarcangelo mette la freccia del sorpasso e chiude avanti di 13.

Top scorer Zannoni, autore di 28 punti.