Giro d'Italia: le modifiche alla viabilità e tutte le info per assistere alla gara

Si avvicina il giorno del Giro d’Italia, una domenica eccezionale in cui la città di Riccione sarà protagonista su un palcoscenico internazionale, con oltre 200 Paesi del mondo collegati e più di 800 milioni di spettatori.

La città è pronta, accogliente e vestita a festa e, per consentire la miglior riuscita di questo appuntamento unico e straordinario sono necessarie misure di limitazione al traffico e alla viabilità in generale.

La cronometro individuale partirà dalla rampa di Piazzale Roma alle 13.15 per percorrere la pista rosa del lungomare e dirigersi in viale D’Annunzio, fino a viale Angeloni e imboccare la strada che conduce poi alla Repubblica di San Marino. Il pubblico potrà assistere alla Corsa Rosa lungo tutto il percorso, protetto da 5.000 metri di transenne e sorvegliato dai volontari e dal personale delle Forze dell’Ordine. Per consentire di gustare al meglio il passaggio dei corridori saranno installate anche due tribune, una al porto e una a ridosso di viale Angeloni.

Per quanto riguarda la viabilità, qui di seguito sono riportate le modifiche sia relative alla sosta che al passaggio di veicoli e pedoni.

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI IN DIFETTO

A partire dalle ore 13 di SABATO 18 MAGGIO e fino alle ore 19 di DOMENICA 19 MAGGIO sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli in difetto su:

– viale D’annunzio, nel tratto compreso fra viale Parini e viale Angeloni

– viale Angeloni, nel tratto compreso fra viale D’Annunzio e viale Aosta

– viale Aosta, nel tratto compreso fra viale Vercelli e viale Alessandria

– viale Alessandria, nel tratto compreso fra viale Aosta e viale Saluzzo

– viale Saluzzo, nel tratto compreso fra viale Alessandria e viale Piemonte

– viale Piemonte, nel tratto compreso fra viale Saluzzo e il confine con il Comune di Rimini

ACCESSIBILITA’ NELL’AREA DEL PERCORSO DELLA TAPPA DOMENICA 19 MAGGIO

AUTO

Lungo viale D’Annunzio a partire dal porto fino a viale Angeloni le auto potranno esclusivamente attraversare (non percorrere il viale) fino alle ore 8 del mattino della gara. La normale viabilità, salvo imprevisti, sarà riaperta dalle ore 17.30.

PEDONI

Il passaggio dei pedoni nell’area coinvolta dal percorso di gara sarà possibile esclusivamente fino alle ore 9.30, poi dalle ore 11.45 alle ore 12.30 e infine, liberamente, dalle ore 16.30 in poi. Si ricorda che tutti i varchi sono presidiati dai volontari e dal personale delle Forze dell’Ordine. S tratta necessariamente di misure rigorose in quanto imprescindibili non solo al buon esito dell’evento sportivo ma anche alla sicurezza di atleti e pubblico.

LE VARIAZIONI ALLE LINEE DEGLI AUTOBUS NUMERO 11 E NUMERO 125

La linea 11 direzione Rimini-Riccione, devierà in via Cavalieri di Vittorio Veneto per attraversare poi la Statale, la via Emilia, via Castrocaro, via Vittorio Emanuele II, viale Ceccarini, viale delle Magnolie e fermarsi in stazione.

La linea 125 Cattolica-Riccione transiterà in viale Torino, viale da Verazzano, viale Santorre di Santorosa per fermarsi poi in stazione.