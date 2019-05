Finiscono qui i play off per il Riccione Volley. Reda in finale

Si è conclusa l’avventura nei play off di serie D femminile per il Gruppo Helyos Riccione Volley e di conseguenza la stagione agonistica 2018/2019.

Ugolini e compagne erano impegnate in gara2 della semifinale play off promozione in casa del Reda Volley: solo una vittoria da tre punti avrebbe consentito alle riccionesi di proseguire la propria corsa ed accedere direttamente alla finale che avrebbe dato ancora qualche speranza per il salto di categoria.

Purtroppo però l’impresa non è riuscita e le riccionesi hanno ceduto 3 a 0, pur dopo aver lottato fino all’ultimo pallone e aver dato gran filo da torcere alle ravennati anche in gara 1 (2-3). Complimenti a Reda per essersi dimostrata una buonissima squadra ben coperta in ogni reparto e che sicuramente potrà regalarsi altre belle soddisfazioni nella finale play off.

C’è comunque tanto orgoglio per questo gruppo, per la gran parte composto da tante giovani, affiancate da alcune ragazze d’esperienza, che nonostante diversi imprevisti e infortuni nel corso della stagione sono riuscite a classificarsi quarte in classifica con 52 punti e centrare i play off promozione.

Ora un po’ di riposo per le atlete ma non per la dirigenza riccionese, già al lavoro per la prossima stagione 2019/2020.

Lorenzo Paglierani

Addetto Stampa Riccione Volley