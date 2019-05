Banda ultralarga nelle scuole di Riccione. Partiti i lavori

Sono partiti i lavori di cablaggio ai plessi scolastici di Riccione. Entro la fine di luglio tutti gli istituti, dagli asili nido alle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di I° e II° grado, saranno dotati di banda ultra larga.

Saranno complessivamente una ventina, tranne le scuole Panoramica e Marina Centro di via Catullo.

Grazie all’adesione al progetto School-net della Regione Emilia Romagna e della società Lepida Scpa, l’amministrazione corrisponderà a Lepida un contributo del 50% dei costi preventivati per un ammontare complessivo di 200.000 euro, di cui 100.000 finanziati dal Comune.

La digitalizzazione dei plessi porterà la velocità internet da 20 Megabit al secondo ad 1 Gigabit al secondo ottimizzando così gli strumenti informatici per la didattica.

“Si tratta di un investimento rivolto alle giovani generazioni – afferma l’assessore ai Servizi Informativi Comunali Luigi Santi –, al passo con l’era digitale che ha investito necessariamente anche la scuola. In questo senso agiamo su un solco già tracciato, ossia dare alla città scuole belle e confortevoli, penso alla scuola di Riccione Paese i cui lavori sono pressochè conclusi e alle nuove scuole Catullo, Panoramica e di via Capri i cui bandi sono in procinto di uscita. Capitalizzare il futuro dei nostri bambini e ragazzi significa dare loro i migliori strumenti e strutture dove costruire nel migliore dei modi il proprio percorso di vita. Aggiungo che la rete wi-fi dopo viale Ceccarini, verrà estesa anche in altri assi commerciali della città e nelle piazze di quartiere”.

Il Comune di Riccione si è aggiudicato recentemente anche un voucher di 15.000 euro nell’ambito dell’iniziativa della Unione Europea WiFi4EU utilizzabile per l’installazione di apparecchiature Wi-Fi negli spazi pubblici