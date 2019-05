Arriva l'estate e partono manutenzioni su verde e arredi per 200mila €

Lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria in vista dell’estate per oltre 200mila.

I primi interventi, eseguiti da Anthea, sono già iniziati i giorni scorsi nel quadrante del centro storico compreso tra Castel Sismondo, Cinema Fulgor e Teatro Galli, dove sta proseguendo il progetto Giardino Urbano Temporaneo.

In via Astore è invece iniziata la ripiantumazione di 35 alberature, in sostituzione di altre piante rimosse perché precarie. L’intervento anticipa la messa a dimora di ulteriori alberi in altri luoghi della città che sarà realizzata il prossimo autunno.

Altri lavori interesseranno l’area Tiberio e altre zone del territorio, come Viserba, Vergiano, Padulli. Gli interventi spaziano dalla sistemazione degli arredi e delle strutture gioco (parchetto di Vergiano), all’installazione di fontanelle per l’acqua pubblica nei parchi (a Viserba e San Martino in Riparotta) o in aree molto frequentate durante l’estate (piazza De Calboli e via Oliveti) fino alla creazione di impianti di irrigazione (area Tiberio).

Prosegue anche la creazione di nuove aree di sgambamento cani. Le prossime saranno realizzate in zona Padulli e nel parco Marcovaldo di via Turchetta, con i lavori che inizieranno rispettivamente nei mesi di giugno e luglio. E’ inoltre previsto l’ampliamento e la manutenzione delle aree sgambamento dei parchi Don Tonino Bello a Viserba, Largo Toscanini a Bellariva e parco Cervi.