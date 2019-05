Albergatore Pro, corsara a Bologna in gara2, centra la promozione in serie B

Gara2 è un’altra gara (ma solo nella prima parte) rispetto a gara1, durata poco più di un quarto. A Bologna i padroni di casa partono forte, com’era accaduto al Flaminio, ma questa volta non mollano la presa già nei secondi dieci minuti e all’intervallo sono avanti di due lunghezze: 47-45. Ma già dai minuti finali della seconda frazione l’inerzia della partita è cambiata.

Dopo l’intervallo lungo i fratelli Bedetti portano RBR avanti di sei: 47-53 (parziale di 8-0 per Rimini e time out Bologna). Il primo canestro dei locali nel terzo tempino arriva dopo 3’45”. F. Bedetti cadendo a terra riporta RBR avanti di sei: 49-55 (-5’22”). Broglia segna il +8, massimo vantaggio per Albergatore Pro, subito ritoccato da Moffa, che dall’arco scava il solco: 49-60 a -2’56”. A -1’13” F. Bedetti dalla lunetta fa 2/2: Rimini avanti di 13: 49-62. È il momento decisivo della gara. Guerri riporta i suoi sotto di dieci con una tripla: 52-62. Polverelli da due: 54-62. Ma L. Bedetti non ci sta: canestro a -3″ e fallo antisportivo per i felsinei. 54-65 al 30′.

Pesaresi apre l’ultimo parziale con una conclusione dall’arco che vale ai romagnoli il +14: 54-68. F. Bedetti per il +16: 54-70. Rimini vola via. Cortesi accorcia da tre: 57-70. Saponi dalla media allunga nuovamente: 57-72. Folli per il -13. Moffa per il 59-74 del 35′. Folli ancora a segno. Losi da tre per il -10 Bologna: 64-74. Bianchi con una tripla per il +13: 64-77. Rivali dalla lunetta fa 2/2: 64-79 a -3’08”. Folli è l’ultimo ad arrendersi: 66-79. Tap-in di Cortesi: 68-79. Ma Bologna non ci crede più e a -30″ iniziano gli abbracci in campo. Finisce così: 68-79. Può iniziare la festa biancorossa, con la pacifica invasione di campo degli oltre 200 tifosi riminesi al seguito.

Albergatore Pro chiude la serie finale in due partite e vola meritatamente in serie B al termine di una stagione spettacolare, con una sola gara persa (con il Fiorenzuola dopo le feste di Natale).

Top scorer Polverelli con 17 punti. In doppia cifra in casa emiliana anche Folli (14). Miglior marcatore di Rimini è Rivali con 15 punti, seguito a ruota da Francesco Bedetti (14), Luca Bedetti (13) e Pesaresi (13).