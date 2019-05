A San Lorenzo la festa per i 40 anni della casa famiglia

Un incontro e una festa nella parrocchia di San Lorenzo di Riccione per celebrare i 40 anni della casa famiglia della comunità Papa Giovanni XXIII. Venerdì sera in tanti si sono ritrovati nella chiesa di Betania per ricordare i tratti salienti di una storia che è stata molto feconda. Presente anche il vescovo Lambiasi.

Quarantanni di storia di accoglienza, dove decine di bambini hanno trovato un papà e una mamma e il calore di una famiglia. Nell’ambito delle iniziative per la festa di primavera è stata dedicata una serata all’importante traguardo raggiunto dalla casa famiglia di San Lorenzo di Riccione, tra le prime sorte in diocesi dal carisma di don Oreste Benzi e della comunità Papa Giovanni XXIII.