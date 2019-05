A MWC due giorni di test per i team del mondiale Superbike

Due giorni di test per i team del WorldSBK sono in programma da domani a Misano World Circuit, col mondiale motociclistico per derivate che si prepara al Simoncelli in vista del Pata Riviera di Rimini Round, dal 21 al 23 giugno 2019.

In pista i piloti protagonisti del campionato, con la Ducati in prima fila che sta dominando la stagione con Alvaro Bautista. A Misano anche la Kawasaki che per bocca del suo campione in carica, Jonathan Rea, affida ai test un’importanza fondamentale nella rimonta in classifica dopo le due vittorie a Imola che hanno ridotto il distacco a 43 punti.

Per gli appassionati l’ingresso al paddock avrà un costo di 5 euro, mentre i residenti a Misano Adriatico avranno ingresso gratuito.

A Misano si disputerà la settima prova del calendario 2019, il cuore della stagione che ne prevede tredici in totale. Il mondiale Superbike arriverà a MWC dopo la prova di Jerez in programma fra dieci giorni.

Con i test di questi due giorni, inizia il count down che condurrà al Pata Riviera di Rimini Round, i cui biglietti sono disponibili in prevendita sul sito misanocircuit.com

Sarà una settimana di grandi eventi che già dal mercoledì animeranno la Motor Valley per poi spostarsi sulla Riviera di Rimini che attende lo spettacolo garantito da WorldSBK, WorldSSP e WorldSSP300.