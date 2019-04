Viale Veneto. La pista ciclabile si allunga

Con un investimento di 700.000, di cui 245.000 euro provenienti dalla regione Emilia Romagna, la pista ciclopedonale di viale Veneto a Riccione si allunga verso mare e verso monte. Sarà realizzato un nuovo tratto tra viale Sondrio e viale Coriano a monte della A14 e di un secondo tratto tra viale Bergamo e viale San Lorenzo. Il progetto definitivo è stato approvato dalla Giunta comunale.

“Sarà possibile con un percorso unico, lineare e sicuro – commenta l’assessore ai lavori pubblici Lea Ermeti – mettere in collegamento la parte di quartiere situato sopra il ponte dell’A14 con i servizi del polo scolastico, la sede di quartiere e il centro commerciale, così come con gli impianti sportivi .L’ultimo tratto invece si riallaccerà alla ciclabile del sottopasso sulla statale collegata al centro sportivo in modo da creare un unicum senza interruzioni. A questo proposito ho predisposto una planimetria dedicata per intervenire in tutte le zone della città in cui siano necessari interventi di ricongiunzione e modellamento nei punti di intersezione tra i diversi collegamenti ciclopedonali. Nuovi percorsi per le due ruote sono inoltre in previsione nell’area verde degli impianti sportivi comunali in modo da consentire il collegamento tra gli stessi e con il resto dei percorsi presenti sul territorio”.

Previsti infine due tratti di ciclabile al Raibano dove sono in corso interventi di riqualificazione del quartiere