La liberazione della tartaruga Enzo

Il 25 aprile non è stato scelto a caso per liberare la tartaruga Enzo, tornata in mare, dopo le cure della Fondazione Cetacea di Riccione. Enzo è un esemplare maschio di circa 50 chilogrammi di tartaruga Caretta Caretta ed era stato recuperato lo scorso 28 dicembre a seguito di una cattura accidentale in una rete a strascico.

L’esemplare è stato liberato in mattinata sulla spiaggia di Miramare di Rimini. Il rilascio della tartaruga rientra nelle attività del progetto Tartalife, finanziato dall’Unione Europea attraverso il fondo ‘Life+ Natura 2012 e cofinanziato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali-Direzione Generale Pesca e dalla Regione Marche.