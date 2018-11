Suono diVino. Musica e assaggi al Turroni di Sogliano

Torna per il nono anno a Sogliano al Rubicone, in concomitanza con la Festa del Formaggio, la rassegna musicale Suono DiVino. I concerti, a ingresso libero, si tengono alle 15:15 nel Teatro Elisabetta Turroni. Suono diVino nasce dalla volontà di valorizzare la Musica d’Arte, grazie all’impegno di Francesca Cesaretti e Davide Tura, pianisti riminesi che dirigono e curano questa rassegna musicale a Sogliano al Rubicone.

Oltre alla realtà musicale verrà offerta alla fine di ogni concerto una degustazione del vino della rinomata Azienda Agricola San Valentino di Covignano di Rimini, unito al formaggio della Fossa Tera di Sogliano al Rubicone. I concerti hanno come tema la musica per pianoforte a quattro mani ed ogni domenica si esibirà un duo con caratteristiche e programmi differenti. Gli ospiti di quest’anno che si alterneranno al pianoforte provengono da tutta l’Italia (Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Campania).

La domenica 18 novembre aprirà la rassegna il Duo Miroirs.

L’organico per pianoforte a 4 mani è costituito da Antonello D’Onofrio e Claudio Soviero. I due pianisti conosciutosi negli anni di studio, uniti professionalmente un po’ per caso, hanno intrapreso una brillante carriera che li ha portati a registrare un album su musiche del Novecento. Il programma di sala dal titolo “100 Years” presenterà autori contemporanei come Stravinsky, Shostakovich e Ravel.

A seguire, dopo un duo pianistico del tutto al maschile, la domenica 25 novembre si esibirà il Duo Cianciullo Pisapia, del tutto al femminile. Le pianiste di origini campane, hanno portato la musica in concerto in giro per il mondo e presenteranno un programma dal titolo “Mani di donne”, con musiche di Mozart, Grieg e Debussy.

A concludere la domenica 2 dicembre il concerto del Duo Cesaretti Tura, che non solo dirigono la rassegna, ma ricorderanno in questo evento il loro primo concerto assieme 10 anni prima sempre a Sogliano al Rubicone. In questo clima di festa si ascolterà un’anteprima mondiale come le trascrizione dello stesso Tura di musiche di Castelnuovo Tedesco e lo spumeggiante Rossini nel 150 anniversario dalla sua morte.

Il programma del concerto di domenica 18 novembre:

Concerto per pianoforte a 4 mani del Duo Miroirs formato da Antonello D’Onofrio e Claudio Soviero.

PROGRAMMA

M. Ravel/ Duo Miroirs

Introduzione ed Allegro (1917)

I. Stravinsky

Concertino (1920)

D. Shostakovich/Duo Miroirs

Concertino (1957)

B. Hermann/Duo Miroirs

Psycho suite (1960)

D. Lombardi

Trasale sospeso (1990)

G. Lupis/Duo Miroirs

8 Variations

“On Crazy! Ah vouz dirai-je maman” (2016)

In fine sarà offerto agli spettatori del concerto una degustazione:

il formaggio di fossa della Piccola Osteria Tera e il buon vino romagnolo dell’Azienda agricola San Valentino.

Evento in collaborazione con il Museo Renzi di San Giovanni in Galilea.

Ingresso libero, ma puntuale.

Info: 3332149526