“San Francesco. Un’esperienza di Dio” fino al 7 ottobre a Verucchio

In occasione del 4 ottobre, festa del Patrono d’Italia, al convento Santa Croce dei frati minori francescani di Villa Verucchio si celebra la figura di san Francesco d’Assisi con la mostra “San Francesco. Un’esperienza di Dio”. Allestita in collaborazione con il festival internazionale Cartoon Club – e grazie alla partnership di Claudio Busignani e di Water Team – nel luogo che vide il passaggio del poverello di Assisi e che ancora oggi racchiude il cipresso secolare da lui piantato.

La mostra racconta la storia del santo attraverso una selezione di fumetti sulla sua vita e le sue opere, in un excursus originale e suggestivo che prende le mosse dal fumetto italiano del dopoguerra, tra storia, leggenda e fascinazione, come nel caso del grande Franco Caprioli e “La leggenda della pietra bianca” pubblicato su il Vittorioso (1963). Gli autori le cui tavole sono in mostra sono di grande levatura: si va da Dino Battaglia a John Buscema, dall’irriverente Altan a Gianni De Luca, da Giorgio Trevisan a Luca Salvagno, fino ai più recenti Robin, Roberto Battestini e Maurilio Tavormina.

A incontrarsi in punta di matita con l’esperienza di san Francesco si sono succeduti, con accenti e modalità diverse, anche Giacinto Gaudenzi (nella fin troppo asciutta La storia d’Italia a fumetti di Enzo Biagi) e Francesco Gamba, un giovane ma già abile Gianni De Luca, Renato Frascelli, Gino Gavioli e i più contemporanei Alberto Azzimonti e Simone Delladio. Senza dimenticare lo splendido tratteggio, com’è nel suo costume, di Giorgio Trevisan, perfettamente a suo agio nel fumetto storico religioso.

Pur essendo il santo forse più “praticato” dal mondo dei comics, il più popolare d’Italia e tra i più conosciuti e amati al mondo, le storie disegnate che vedono protagonista san Francesco non sono poi così tante come una figura del genere meriterebbe. Anche sulle “nuvole” dei fumetti (da quelle Usa alle francesi), san Francesco – e Chiara, a cui è dedicata una nuova sezione – non perde le sue caratteristiche di uomo dalla vita avventurosa, grande comunicatore e innamorato di Dio. Non mancano inediti, come i pannelli con albi francesi sul poverello di Assisi e su santa Chiara di grande successo Oltralpe, freschi di stampa e mai tradotti in Italia (Saint François d’Assise en BD: Chercheurs de Dieu, di Christine Couturier, Benoît Marchon, Martin Matje Succession Mtr Gaultier, edizioni Bayard).