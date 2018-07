Mercoledì torna in mare Fragolina, curata da Fondazione Cetacea

Mercoledì torna in mare Fragolina, una piccola tartaruga Caretta Caretta recuperata lo scorso 24 marzo in ipotermia sulla spiaggia di Marotta e curata da Fondazione Cetacea. La liberazione avverrà al Bagno 33 di Cattolica in collaborazione con la Capitaneria di Porto.

Fragolina, come altri numerosi esemplari in difficoltà rinvenuti sulle coste di Emilia Romagna e Marche, è stata ricoverata al Centro di Recupero Cura e Riabilitazione delle Tartarughe marine di Riccione, dove le sono state prestate le cure necessarie.

L’appuntamento è verso le 10 per un momento divulgativo dove grandi e piccini potranno conoscere Fragolina prima del suo ritorno in mare, che avverrà a 3 miglia dalla costa accompagnati dal gommone della Capitaneria di Porto.

Il rilascio potrebbe saltare in caso di meteo sfavorevole.