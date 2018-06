Spiagge e mare Plastic-Free. Campagna WWF e comitato locale

Toccherà anche Rimini il 10 giugno la campagna spiagge plastic-free lanciata dal WWF e che ha come testimonial Fiorello.

‘Raccogliamo la plastica‘ è l’appello della maratona promossa dall’associazione ambientalista per pulire le spiagge italiane da quella che è ormai un’invasione di rifiuti destinati a restare nell’ambiente per tempi lunghissimi. E’ Fiorello, in una video-clip con l’attrice siciliana Stefania Spampinato, a dare il via alla campagna per le spiagge libere dalla plastica che oggi è partita dalla Sicilia, a Catania.

La maratona, che si concluderà a fine giugno, toccherà decine di spiagge: da Genova, Rimini e Ancona fino al Lazio, con Palidoro e Torre Flavia; la spiaggia toscana di Burano e l’Isola Gaiola nel Golfo di Napoli; Miramare a Trieste e Punta del Serrone vicino Brindisi; l’Oasi di Policoro in Basilicata e, in Calabria, Capo Rizzuto, Saline joniche e Praia a mare. In Sardegna spiagge pulite in Gallura. “Il Mediterraneo è un mare piccolo ma con un immenso tesoro, il Capitale Blu che il WWF ha stimato valere 5.600 miliardi di dollari, considerando tutti i suoi beni naturali“, ha detto Donatella Bianchi, Presidente di WWF Italia. “Quest’anno – ha proseguito – abbiamo voluto iniziare la nostra campagna in difesa del mare partendo da uno dei suoi nemici peggiori, la plastica”. Si calcola infatti che il 93% della plastica nell’oceano sia costituita da rifiuti dei consumatori e per questo, ha rilevato Bianchi, “è importante attivarsi in prima persona sia nei comportamenti quotidiani che nelle azioni di ripristino ambientale“.

E a Rimini si costituisce il comitato “Basta Plastica in mare“. L’appuntamento di apertura, che vede protagoniste diverse associazioni ambientaliste ed enti del territorio e l’interventi di diverse personalità del territorio e non solo, sarà il 15 giugno alle 21 sul porto canale di Rimini.