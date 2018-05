Esordio al Mondiale Supersport 300 per il ProGp Racing

La favola del ProGp Racing Team è sempre più bella. Il Team romagnolo, nato dalla passione e dall’esperienza dell’ex pilota Omar Menghi con il preciso obiettivo di far crescere le giovani promesse del motociclismo italiano offrendo loro l’opportunità di mettersi alla prova contando su una valida scuderia, sta concretizzando ogni più rosea aspettativa.

Dopo aver chiuso la prima stagione di gare al secondo posto assoluto, il Team sta ottenendo ottimi risultati anche quest’anno con due terzi posti di Kevin Sabatucci al Misano World Circuit e due secondi posti, sempre del pilota ascolano al Mugello che, ha sempre piazzato la Yamaha del ProGp Racing sempre al primo posto tra le Yamaha in gara. Bene anche il nuovo arrivato in scuderia, Matteo Bertè che, presa la confidenza con la moto sul circuito di Santamonica, ha ottenuto un settimo e un nono piazzamento in Toscana.

Un risultato incredibile, se considerate le dinamiche di gara di questo anno, che vede battagliare moto di diverse cilindrate nella Super Sport 300 e del controllo richiesto dai giudici sabato sera, che ha imposto ai meccanici del Team un super lavoro per rimontare interamente le moto, assolutamente in regola ed estremamente performanti.

Questa serie di successi ha consegnato al ProGp Racing il comando della classifica Team con 81 punti, 18 dal secondo e 23 dal terzo. Balza in testa alla classifica Piloti anche Kevin Sabatucci.

Lo stato di grazia del Team è dimostrato dall’incredibile 6° posto ottenuto da Kevin Sabatucci nella Super Pole al suo esordio nel Campionato Mondiale Supersport 300 all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Ancora una volta Kevin ha piazzato la Yamaha R3 in testa alle Yamaha, dimostrando l’eccellente lavoro svolto dal Team nella preparazione del mezzo e il suo eccezionale stile di guida.

Peccato per il penalty inflitto dai giudici, per aver viaggiato lento sulla pista nella Super Pole. Un controsenso, visti i risultati, che fa scivolare Kevin all’ottavo posto in griglia di partenza.

Domenica la gara si preannuncia un vero spettacolo. Si potrà seguire in diretta su Italia2 alle 14.20.