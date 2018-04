Pianese-Imolese 2-1. Secondo posto vicino per i rossoblu

Pianese-Imolese 2-1

IL TABELLINO

Pianese: Wrobleski, Bracciali, Gagliardi, Fapperdue, Bernardini, Simeoni, Benedetti (74’ Ravanelli),

Catanese, Giustarini (78’Sartori), Golfo, Bianchi. A disp.: Palumbo, Petroselli, Marghi, Mannarini, Maresi,

Khtella, Carissimi. All.: Marco Masi.

Imolese Calcio 1919: Rossi, Guatieri, Boccardi, Boccadamo, Garattoni, Miotto (55’Valentini), Carraro,

Borrelli, Belcastro, Franchini (55’Ferretti), Pittarello (55’Titone). A disp.: Mastropietro, Crema, Salvatori,

Garavini. All.: Massimo Gadda.

Arbitro: Sig. Luca Calvi (Bergamo).

Marcatori: 8’Borrelli (I), 20’Golfo (P, rigore), 30’Golfo (P).

Ammoniti: Wrobleski (P), Boccardi (I), Borrelli (I), Bernardini (P).

CRONACA E COMMENTO

Un dejà vu, o quasi. Sul sintetico del Comunale di Piancastagnaio, un’Imolese in forte emergenza difensiva

ingoia l’ennesimo boccone amaro del “face to face” con la Pianese fotocopiando il risultato della scorsa

annata (2-1). La nona battuta d’arresto stagionale degli uomini di Mister Gadda consegna l’aritmetica

promozione in serie C al Rimini ma non compromette eccessivamente il margine di vantaggio a tutela del

secondo posto in chiave play off. Il Fiorenzuola, infatti, non va oltre il pari contro il Mezzolara e resta a sei

lunghezze dalla medaglia d’argento quando mancano tre turni al termine della regular season. Otto giri di

lancette ed i rossoblù mettono la testa avanti: trenta metri di cavalcata solitaria palla al piede per Carraro,

assist al bacio per Borrelli che dal limite dell’area fulmina Wrobleski (0-1). La risposta amiatina non tarda ad

arrivare. Il direttore di gara sanziona al 20’ un fallo di mano in area di Garattoni, sul tiro ravvicinato di un

giocatore toscano, indicando il dischetto dal quale il cecchino Golfo impatta la contesa (1-1). Altro episodio

dubbio al minuto 22 con l’uscita di mani del portiere locale oltre i 16 metri; soltanto cartellino giallo per

l’estremo difensore e punizione affidata a Belcastro che colpisce la traversa. Il conto dei legni torna in parità

al 26’ con il palo di Catanese poi, alla mezz’ora, la Pianese completa il ribaltone. Garattoni protegge palla

ma il lesto intervento in scivolata di un avversario fornisce a Golfo il più comodo degli inviti per il bis

personale (2-1). Match combattuto anche nella ripresa con Mister Gadda che getta nella mischia il terzetto

Valentini-Ferretti- Titone per alzare il tasso di pericolosità offensiva della propria compagine. Al 17’

Catanese chiama al grande intervento Rossi poi, sul fronte opposto, Garattoni certifica la seconda traversa di

giornata della squadra del presidente Spagnoli. Il forcing conclusivo dell’Imolese annovera una buona

opportunità per Titone ma l’occasionissima del tris capita tra i piedi del solito Golfo murato dal tandem

Boccardi-Rossi.

Mattia Grandi

Ufficio Stampa Imolese Calcio 1919