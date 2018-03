CRER FIGC, “Torneo delle Regioni: il bilancio è positivo”

In semifinale con la Juniores, ai quarti con gli Allievi, eliminata nella fase a gironi con i Giovanissimi e con la selezione Femminile. Con questi risultati l’Emilia Romagna torna a casa dalla 57° edizione del Torneo delle Regioni, che oggi si conclude in Abruzzo. Il rammarico maggiore è per la selezione Juniores, arrivata ad un passo da quella finale di categoria che manca dal 2004, quando la Rappresentativa guidata da Emanuele Righi fu sconfitta per 3-2 dalla Lombardia.

“È stata un’esperienza estremamente positiva – commenta Vincenzo Ardizzoni, consigliere regionale responsabile della Rappresentativa Juniores – sia per noi, sia per I ragazzi. Purtroppo il sogno si è interrotto ai calci di rigore e questo ci rammarica. Peccato perché abbiamo ricevuto tanti messaggi che hanno sottolineato come la nostra Rappresentativa abbia espresso il miglior calcio del torneo. E’ una soddisfazione per noi, per i ragazzi e per il Comitato Regionale. Il mister Davide Grillenzoni e i suoi collaboratori hanno fatto un grandissimo lavoro”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Dorindo Sanguanini, capo delegazione, e vicepresidente vicario del Comitato Regionale, che traccia un bilancio positivo del percorso delle selezioni dell’Emilia Romagna: “Sono contento, anche se non sono arrivati risultati sportivi importanti. Peccato per la Rappresentativa Juniores, classificatasi terza a pari merito su venti regioni. Senza nulla togliere alle altre, era la nostra selezione con più qualità. Lo avevo detto alla vigilia: con quel gruppo avremmo potuto toglierci delle soddisfazioni. L’avventura si è conclusa alla lotteria dei rigori, dopo che eravamo passati in vantaggio e non avevamo concretizzato alcune occasioni da gol che ci avrebbero permesso di chiudere la partita. Purtroppo non ci siamo riusciti e abbiamo dato agli avversari l’opportunità di pareggiare. Comunque complimenti al mister Davide Grillenzoni per l’ottimo lavoro svolto”.

Parole al miele anche per i selezionatori delle altre Rappresentative. “Benissimo Ammoniaci, che ha dato un’impronta importante alla squadra Allievi. I Giovanissimi di Belli erano una buona squadra, ma dobbiamo accettare il verdetto del campo, mentre Gieri ha mandato in campo una selezione femminile completamente rifondata e molto giovane. Era difficile pensare di fare meglio”.

Ancora una volta l’Emilia Romagna si è distinta per il comportamento dei suoi atleti, dei suoi tecnici e dei suoi dirigenti. “Torniamo a casa senza avere alzato la Coppa – conferma Sanguanini – ma consapevoli di essere stati campioni di fair play. Come capo-delegazione e come vicepresidente del CRER ringrazio tutti i genitori che si sono prodigati a portare i loro figli, tutte le società che sono state disponibili a mandare i loro atleti e tutti i club che hanno messo a disposizione i loro impianti sportivi per permetterci di preparare al meglio la nostra partecipazione al Torneo delle Regioni. Aggiungo un caloroso ringraziamento ai consiglieri, a tutti gli staff tecnici e ai collaboratori che si sono impegnati nel migliore dei modi dando il loro contributo. Un ringraziamento speciale al presidente regionale Paolo Braiati, che, ancora una volta, mi ha dato l’opportunità di essere capo-delegazione delle nostre Rappresentative. A tutti un augurio di una felice Pasqua, da parte mia e di tutto il Comitato Regionale dell’Emilia Romagna”.

Damiano Montanari

Ufficio Stampa CRER FIGC LND