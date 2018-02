Calcio a 5. Osteria Grande-Rimini.com 3-5

OSTERIA GRANDE C5-CALCIO A CINQUE RIMINI.COM 3-5

IL TABELLINO

OSTERIA GRANDE C5: Pirazzini, Arrivabene, Campagna, Thiebaud, Sgubbi, Frau, Menghetti, Negrini, Petrillo, Zagatti,

Salvini, Malafronte. All.: Monti.

CALCIO A CINQUE RIMINI.COM: Ciappini, Sabir, Canducci, Gasperoni, Takiguchi, Timpani, Ercolani, Oe, Vitali, Floris, Gianni. All.: Germondari.

ARBITRO: Lerna di Lugo di Romagna, Oliani di Ferrara.

RETI: 2’ pt Sgubbi, 25’ pt Campagna, 27’ pt Sabir, 31’ pt Sabir, 2’ st Gasperoni, 11’ st Ercolani, 17’ st Menghetti, 18’ st Canducci.

AMMONITO: Malafronte.

CRONACA E COMMENTO

Successo importantissimo del Rimini.com, guadagnato sull’insidioso campo dell’Osteria Grande. I biancorossi, nonostante essere andati sotto addirittura di due gol, hanno dimostrato una grandissima determinazione, giocando con grinta e cattiveria sportiva. Vittoria che è ossigeno puro per gli uomini di Germondari che mettono in cascina non solo tre punti, ma anche una grandissima prestazione che fa ben sperare.

I padroni di casa partono fortissimo e dopo 2’ sono già in vantaggio. Sgubbi, dal limite, trova di precisione l’angolino basso della porta difesa da Ciappini. La reazione del Rimini.com non si fa attendere e, giusto un minuto dopo il gol subito, Canducci colpisce con veemenza il palo dal limite. Al 10’ è invece la traversa colpita da Timpani a negare la gioia del pareggio biancorosso. Fallite le due clamorose occasioni, arriva per il Rimini.com la doccia gelata del raddoppio avversario: Campagna approfitta di un errore di Ciappini in uscita e insacca a porta praticamente sguarnita. Il gol che accorcia le distanze porta la firma di Sabir che conclude al meglio un’azione fenomenale. Il numero 5 biancorosso salta due uomini in area e, dopo aver fatto uno-due con Timpani, insacca superando anche il portiere. La rete del 2-2 arriva in extremis. Nei minuti di recupero del primo tempo, Sabir trasforma una punizione dal limite calciando sotto la barriera. I secondi 30’ iniziano alla grande per il Rimini.com. Al 2’ Gasperoni trova la via del gol nel giorno del suo rientro. Timpani scaglia un potente tiro verso la porta, la risposta di Pirazzini finisce dritta sui piedi di Gasperoni che non si fa sorprendere e segna la rete del sorpasso. La risposta dei padroni di casa è affidata a Menghetti, che al 7’, colpisce il palo con un tiro dal limite. I biancorossi controbattono immediatamente, colpendo l’ennesimo legno di giornata, questa volta con Sabir. La seconda metà di frazione è emozionante. All’11’ il tiro di uno dei migliori in campo, Timpani, trova sulla sua strada la deviazione vincente di Ercolani, che trova così il terzo gol stagionale. L’Osteria Grande accenna la rimonta al 17’, quando Menghetti con un delizioso scavetto supera Ciappini in uscita. I biancorossi rimettono subito le cose in chiaro giusto sessanta secondi più tardi. Canducci scaglia nel sette un tiro imparabile, raggiungendo quota 7 gol in campionato e agguantando così Moretti nella classifica dei top scorer riminesi.

Michelangelo Bachetti

Addetto stampa Calcio a Cinque Rimini.com