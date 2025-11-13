  
E le lettere di cortesia?

Ztl centro storico. Comitato: nessuna data di attivazione, ma si pensa al Borgo

In foto: traffico nel Rione Clodio
traffico nel Rione Clodio
di Redazione   
Gio 13 Nov 2025 10:24 ~ ultimo agg. 10:36
Dopo l'avvio della fase di pre-esercizio durante l'estate ancora manca una data certa per l'attivazione ufficiale delle telecamere per le Ztl del Centro Storico. Ma non solo. Anche molte delle 7000 lettere di cortesia dirette a chi ha violato i varchi senza permesso, ancora non sarebbero state recapitate. A lamentare la situazione sono nuovamente i residenti del Rione Clodio-via Ducale. Il Comitato evidenzia però che "la Giunta ha trovato il tempo di occuparsi di Ztl, ma solo per quella del Borgo di San Giuliano" che già "beneficia di una Ztl H24 sui tre varchi di accesso per cui è perfettamente blindato da accessi non autorizzati. Non contenti di ciò la Giunta li ha ancora di più protetti pedonalizzando l’area di via Tiberio che va dal Ponte all’intersezione con via San Giuliano (dove c’è il varco Ztl). Siamo contenti di questa scelta perché in questo modo si potrà procedere alla eliminazione di tutti i fittoni davanti ai ristoranti che, con più spazio, potranno aumentare i tavoli sulla ex strada, incrementando il fatturato" aggiunge il comitato. I residenti di via Ducale definiscono poi "surreale" il fatto che il comune abbia motivato la pedonalizzazione parlando di "aumento della sicurezza per chi si sposta a piedi o in bicicletta" quando, attacca il comitato, "appena 50 mt più in là, esattamente dall’altro lato del ponte, all’imbocco di Corso d’Augusto i rischi incolumità di chi si sposta a piedi o in bicicletta in direzione centro sono, lì sì, veramente elevatissimi!". "Il Comune di Rimini - concludono i residenti - a parole è credente nella “mobilità sostenibile”, ma non è certo praticante". 

