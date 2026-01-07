Scuole riaperte. A Santarcangelo in classe l'80% degli studenti

Circa l'80% degli studenti che frequentano le scuole di Santarcangelo erano questa mattina in classe. Nonostante le precipitazioni nevose nella giornata dell'Epifania, con una portata che non si registrava dal 2018, la percentuale di presenza è stata alta. Non si sono registrati - fa sapere l'amministrazione - particolari problemi al trasporto scolastico. Rientro più critico alla scuola dell’infanzia “Flora” dove un’infiltrazione d’acqua ha richiesto l'intervento dei tecnici comunali e di Anthea. L’area interessata, quella sotto la cupola, è stata delimitata e interdetta al passaggio in attesa dell’intervento di ripristino che sarà eseguito non appena le condizioni climatiche e logistiche lo consentiranno.

Prosegue nel frattempo l’attività dei mezzi spazzaneve e spargisale su tutto il territorio comunale. Si raccomanda comunque la massima prudenza nella circolazione stradale, in particolare nelle ore notturne, quando sono previste temperature ben sotto lo zero e formazione di ghiaccio sulle strade.

Un ringraziamento particolare ai volontari della Protezione Civile per l’impegno incessante e ai diversi cittadini che stanno collaborando alle operazioni di pulizia.