Riapre Casa Natale a Rimini: quando i doni si uniscono alla solidarietà

Ha riaperto i battenti a Rimini Casa Natale. Il negozio al numero 11 di Corso Giovanni XXIII mette in vendita libri, quadri, giocattoli, bigiotteria, oggettistica e abbigliamento raccolti negli ultimi mesi dal Campo Lavoro Missionario. L'obiettivo è quello di sostenere i missionari della Diocesi di Rimini. Casa Natale, che resterà aperta tutti i giorni fino al 6 gennaio, è stata inaugurata alla presenza del Vescovo Anselmi e del Sindaco Sadegholvaad.

Unici giorni di chiusura il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio 2026.

A concedere i locali, le famiglie Venturi e Pezzoli.

