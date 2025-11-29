  
In Corso Giovanni XXIII

Riapre Casa Natale a Rimini: quando i doni si uniscono alla solidarietà

di Redazione   
Sab 29 Nov 2025 16:48 ~ ultimo agg. 17:21
Tempo di lettura 1 min
Ha riaperto i battenti a Rimini Casa Natale. Il negozio al numero 11 di Corso Giovanni XXIII mette in vendita libri, quadri, giocattoli, bigiotteria, oggettistica e abbigliamento raccolti negli ultimi mesi dal Campo Lavoro Missionario. L'obiettivo è quello di sostenere i missionari della Diocesi di Rimini. Casa Natale, che resterà  aperta tutti i giorni fino al 6 gennaio, è stata inaugurata alla presenza del Vescovo Anselmi e del Sindaco Sadegholvaad.

Unici giorni di chiusura il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio 2026.

A concedere i locali, le famiglie Venturi e Pezzoli.

https://www.icaroplay.it/programmi/riapre-a-rimini-casa-natale-la-bottega-per-i-regali-solidali/
