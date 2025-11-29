In Corso Giovanni XXIII
Riapre Casa Natale a Rimini: quando i doni si uniscono alla solidarietà
In foto: Casa Natale
Sab 29 Nov 2025 16:48 ~ ultimo agg. 17:21
Ha riaperto i battenti a Rimini Casa Natale. Il negozio al numero 11 di Corso Giovanni XXIII mette in vendita libri, quadri, giocattoli, bigiotteria, oggettistica e abbigliamento raccolti negli ultimi mesi dal Campo Lavoro Missionario. L'obiettivo è quello di sostenere i missionari della Diocesi di Rimini. Casa Natale, che resterà aperta tutti i giorni fino al 6 gennaio, è stata inaugurata alla presenza del Vescovo Anselmi e del Sindaco Sadegholvaad.
Unici giorni di chiusura il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio 2026.
A concedere i locali, le famiglie Venturi e Pezzoli.
