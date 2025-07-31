Per i ristoranti una estate a due velocità. Clienti con poca capacità di spesa

E' un'estate a due velocità per i ristoratori riminesi. A fare il punto per un settore che da Cattolica a Bellaria conta circa 2.200 tra ristoranti, trattorie e pizzerie, e almeno 150 fast food è Luca Romano, referente Conflavoro per i pubblici esercizi e gestore di alcuni locali riminesi, tra cui Rossopomodoro. La fotografia è presto fatta: fine settimana affollatissimi, con tavoli sempre in rotazione, e infrasettimanali più deboli, con una clientela sempre più attenta al portafoglio.

"Uno dei problemi principali – spiega Romano – è la diminuzione della capacità di spesa. Inoltre i costi generali, la materia prima e gli stipendi del personale sono aumentati in modo importante. Per mantenere alti gli standard abbiamo ridotto i margini, ma non la qualità né la formazione delle nostre squadre. A questo si aggiunge una clientela che si sente sempre più esperta ed esigente."

Nicola Calò, ristoratore di Bellaria con i locali Bellaria e Alice, evidenzia un cambiamento nei comportamenti: "È cambiato il modo di vivere i locali. Dopo le 22 il ristorante si svuota. C’è richiesta a pranzo, nel pomeriggio e nella prima serata, ma poi tra le 21 e le 22 le persone preferiscono passeggiare e rientrare. Si vive la località, ma si spende meno. Questo impatta fortemente su attività che una volta contavano molto sul dopocena."

Anche Ivan Bianchi, titolare di Tin Bota nella zona sud di Rimini, conferma il mutamento: "La stagione ha luci e ombre. Il sabato resta forte, ma durante la settimana si lavora a ritmi ridotti. Le spese fisse non calano. Inoltre notiamo che le abitudini si sono spostate: molti turisti pranzano in modo leggero e scelgono una cena anticipata, tra le 18 e le 19. Questo cambia completamente la gestione dei turni e dell’organizzazione."

Dal Tiki 26, Fabrizio segnala:

"Si conferma il trend degli ultimi anni, con il lavoro concentrato nei weekend. Maggio e giugno sono stati buoni anche grazie al meteo favorevole. Luglio, invece, ha avuto tre weekend su quattro colpiti dal maltempo, e questo ha inciso negativamente sulle attività di ristorazione all’aperto."

Claudio Paesani, di Chi Sburoun, dichiara:

"Viviamo una piccola isola felice. Nonostante tutto, abbiamo tanti clienti che apprezzano la qualità dei nostri prodotti. Ma è evidente che qualcosa nel format Rimini comincia a scricchiolare."

Fabio Rocco, titolare di NaPizz (Riccione, Rimini, Cesena), aggiunge:

"Attraverso la qualità del servizio e una forte attenzione alla clientela locale, riusciamo a garantire continuità anche nei giorni feriali. Ma la pressione fiscale e il calo dei margini impongono una riflessione urgente: il nostro settore ha bisogno di sostegno concreto per restare competitivo."

Per Corrado Della Vista, Presidente Provinciale Conflavoro PMI Rimini: "I ristoratori sono parte essenziale della filiera turistica e svolgono un ruolo economico e sociale centrale. In questa stagione, vediamo uno scollamento evidente tra i dati ufficiali e la realtà vissuta ogni giorno da chi lavora. Conflavoro è impegnata a dare voce a queste imprese, ad aprire un confronto costruttivo con le istituzioni e a proporre soluzioni concrete per sostenere il comparto.

Senza una ristorazione viva, formata, di qualità e sostenibile, non esiste un turismo completo né duraturo."