Mind Marea Festival sbarca a Rimini. Mostre e concerti ispirati al mare

Rimini accoglie la prima edizione di Mind Marea, un festival nato da un gruppo di giovani realtà riminesi e dedicato al tema della marea, intesa come metafora del flusso che anima la creatività e scandisce le esistenze individuali. Tra sabato 15 e domenica 16 novembre ci sarà spazio per performance, concerti, incontri e riflessioni che si intrecciano in location diverse, che spaziano tra il Teatro degli Atti, la Domus del Chirurgo, la spiaggia libera di Rimini e i Palazzi dell’Arte. Tanti gli ospiti in programma: dal giornalista del Post Luca Misculin con il suo libro Mare Aperto alla cantante finalista Targhe Tenco 2025 Lauryyn, da Silvia Boccardi di Chora Media e Will Italia al dj e produttore Klaus. E poi Renato Grieco, Abdullah Miniawy e il performer cesenate Gola Hundun. Tante le collaborazioni anche con il tessuto culturale e associativo riminese: ci sarà infatti una soundwalk dalla Domus del Chirurgo al Porto di Rimini insieme al collettivo Ola Movement e da lì l’apertura della mostra Confine Marea, realizzata con Piacere Spiaggia Rimini e Innamorarsi in Riviera. Oltre 20 fotografi, illustratori, scrittori hanno risposto infatti ad una call pubblica ed esporranno i loro lavori fino al 31 gennaio 2026, inserendosi nella programmazione del Capodanno più lungo del mondo.