dalla squadra mobile

In auto a Viserba con quasi 300 grammi di droga. Fermati due ventenni

Gio 20 Nov 2025 12:43 ~ ultimo agg. 17:03
Quell'auto con a bordo due ragazzi, ferma vicino ad un giardinetto di Viserba ha destato sospetti negli investigatori in borghese della Squadra Mobile della Questura, impegnati in un servizio anti spaccio. I poliziotti hanno notato la vettura arrivare dal centro città e hanno deciso di procedere al controllo dei due ventenni, molto agitati alla vista degli agenti. Uno dei due ragazzi aveva con sé una busta di circa 60 gr. di marijuana, mentre, all’interno della macchina, sono stati ritrovati due panetti di hashish ed un’altra busta di marijuana, per un sequestro totale di oltre 200 gr. di hashish e circa 120 gr. di marijuana.
In casa di uno dei due indagati, sono stati ritrovati anche bilancini e materiale per il confezionamento, oltre a 9 boccette contenenti un liquido colorato, risultato positivo ai test antidroga e ancora in corso di verifiche.
I due sono stati arrestati in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, previsto per oggi.

