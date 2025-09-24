  
Risposta a Croatti

Global Flottilla. Spinelli (FdI): il Governo si è subito mosso diplomaticamente

In foto: Domenica Spinelli
Domenica Spinelli
di Redazione   
Mer 24 Set 2025 16:47 ~ ultimo agg. 16:53
La senatrice di Fratelli d'Italia Domenica Spinelli respinge al mittente le accuse del collega del M5S Marco Croatti che aveva invitato il Governo ad intervenire a difesa della Flotilla diretto a Gaza e oggetto nella notte di un attacco di droni (vedi notizia). "Faccio notare al collega, imbarcato su una delle navi in questione, che il
nostro esecutivo - scrive Spinelli - si è mosso diplomaticamente da subito per garantire la necessaria incolumità alle imbarcazioni in viaggio verso il Medio Oriente ed è di oggi la notizia che il ministro Crosetto ha disposto l’invio di una fregata a supporto della Flotilla". "Nonostante - prosegue la senatrice - riteniamo che questa sia un’operazione di pura propaganda, tengo a sottolineare che la protezione di chi è a bordo delle navi non è mai venuta a mancare né prima né adesso ed è ora di farla finita con queste ridicole critiche”. 

